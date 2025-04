Sporting Cristal e Palmeiras se enfrentam nesta quinta-feira (3), às 19h, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores . O jogo ocorre no Nacional de Lima, no Peru.

Escalações para Sporting Cristal x Palmeiras

Arbitragem para Sporting Cristal x Palmeiras

Onde assistir a Sporting Cristal x Palmeiras

Quanto ganha o campeão da Libertadores?

Caso o Inter conquiste o título, vencendo todas as partidas da fase de grupos, pode acumular R$ 196,9 milhões após 13 partidas (confira abaixo os valores definidos para cada etapa do torneio).

— No ano passado, a final da Libertadores foi tão grande que foi o jogo que melhor pagou no mundo. A Conmebol é a confederação que mais cresce no mundo. Esse ano vamos pagar ao campeão US$ 24 milhões — afirmou o presidente da Conmebol, Alejandro Domínguez, na noite do sorteio.