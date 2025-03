Cotado para assumir a Seleção Brasileira, Jorge Jesus se envolveu em polêmica com Neymar; relembre

Dupla trabalhou junto no Al-Hilal, da Arábia Saudita. ATTA KENARE / AFP

Conforme Diogo Dantas, jornalista do portal O Globo, o técnico, inclusive, já conta com um lobby e se movimenta para ser considerado pela CBF. No entanto, um antigo atrito com o Neymar pode o afastar da Amarelinha. Relembre abaixo a polêmica.

Entenda a treta Jorge Jesus x Neymar

Neymar sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em outubro de 2023, na derrota do Brasil para o Uruguai por 2 a 0, pelas Eliminatórias. Por conta disso, ele ficou longe dos gramados por mais de um ano — retornando a campo somente em outubro de 2024 e se lesionando novamente em seguida.

Por conta do processo de recuperação, o Al-Hilal, da Arábia Saudita — então equipe do jogador — decidiu não inscrever o brasileiro no Campeonato Saudita. Recuperado da lesão no joelho esquerdo, Neymar fez somente dois jogos após retornar ao time, ambos pela Champions League da Ásia.

— Não está fácil. Ele (Neymar) vem de uma lesão que o tirou da competição. Quando estava voltando, voltou a se lesionar. É um jogador que não deixa dúvidas a ninguém, um jogador top mundial. Mas a verdade é que, fisicamente, ele não tem conseguido acompanhar a equipe — disse Jesus, ao ser questionado sobre o camisa 10, que ainda completou:

— Temos que tirar um jogador estrangeiro para inscrever o Neymar. Ele está inscrito na Liga dos Campeões da Ásia, só não está inscrito em uma competição, que é o campeonato (Árabe). Ele também vai decidir a vida dele. O que sei é que tem contrato com o Al-Hilal. O resto já não compete a mim falar mais alguma coisa.

Resposta após retorno ao Santos: "O campo fala"

Depois de pouco atuar pelo Al-Hilal, o atacante entrou em campo logo em sua reestreia pelo Santos, contra o Botafogo-SP. Após jogar 45 minutos, Neymar citou Jorge Jesus em pelo menos duas ocasiões ao falar sobre sua condição física:

— Estou pronto para jogar. A base de treinos eu tinha, mas eu precisava de jogos. E essas foram as discussões que eu tive recentemente. Fiquei muito chateado com as palavras do Jorge Jesus quando ele falou que eu não estava nas mesmas condições da equipe. Nos treinos eu demonstrava que estava, sim, apto a jogar, que estava nas mesmas condições dos outros atletas. Até porque quando a gente fazia coletivo, quem decidia era eu, quem fazia os gols era eu.

— Eu nem gosto de falar sobre isso, de criar polêmicas, mas é a realidade. Quando o Jorge Jesus deu essa declaração, eu sabia que quando eu entrasse em campo eu ia mostrar uma coisa diferente. Então, fica aí. O campo fala. O campo é o único lugar onde eu consigo me defender.

Pedido de Jorge Jesus

Após a derrota do Brasil para a Argentina e com o aumento da especulação de Jorge Jesus na Seleção, os rumores da treta voltaram à tona. Por isso, o técnico português teria entrado em contato com Venê Casagrande, jornalista do SBT, pedindo para que ele esclarecesse que não há nenhuma rusga com Neyma.

— O Jorge Jesus me pediu para que eu mencione que ele não tem nada contra o Neymar. Ele falou que não tem nada contra o atleta. Muita gente está levantando esta bola como se o Jesus e o Neymar tivessem uma relação estremecida. Mas o Jesus está dizendo que não tem problema com o Neymar. Da parte do Neymar com o Jesus, não sei. Tenho que aguardar uma mensagem do Neymar para falar a mesma coisa — revelou o jornalista.

O português tem contrato com o Al-Hilal até junho deste ano. Aos 70 anos, um de seus trabalhos destaques foi no Flamengo, entre os anos de 2019 e 2020: conquistou Libertadores, Recopa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil e Campeonato Carioca. Ele ainda soma passagens por Benfica, Sporting e Fenerbahçe.