Carlo Ancelotti nega chamado para comandar a Seleção Brasileira: "Meu foco está no Real Madrid"

Ancelotti tem contrato com o Real Madrid até 2026

Embora tenha demonstrado sua admiração pelo futebol brasileiro, desta vez o treinador do Real Madrid deixou claro que seu foco está no clube espanhol, pelo qual tem contrato até junho de 2026.

— Tenho muito carinho pela torcida brasileira e seus jogadores, mas tenho contrato com o Real Madrid. O contrato é claro — disse Ancelotti em entrevista coletiva antes do duelo com o Leganés, pelo Campeonato Espanhol.