Kim Delaney, atriz de "Chicago Fire", é presa por tentar atropelar o marido após violência doméstica

Atriz compartilhava fotos com o marido James Morgan nas redes sociais. Instagram / @kimdelaney4reel / Reprodução

A atriz norte-americana Kim Delaney, conhecida por papéis em séries como NYPD Blue, Chicago Fire e CSI: Miami, foi presa no último sábado (29) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A prisão teria ocorrido após um desentendimento com o marido, James Morgan.

Segundo informações do site TMZ, a atriz teria denunciado o companheiro por violência doméstica. Já ele, acusou a atriz de tentar atropelá-lo.

Briga durava dias

Segundo o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles, a briga entre Kim e James já durava dias. Na sexta-feira (28), a atriz registrou um boletim de ocorrência contra o marido, que deixou a residência do casal.

No dia seguinte, ao retornar, James acionou a polícia e apresentou um vídeo no qual a atriz supostamente tentava atingi-lo com um carro.

Diante das provas, as autoridades prenderam os dois: Kim Delaney foi acusada de agressão criminosa com potencial de causar lesões graves, enquanto James Morgan foi detido por contravenção de violência doméstica.

Posteriormente, ele pagou fiança e foi liberado.

Quem é Kim Delaney?

A atriz de 63 anos tem uma longa trajetória na TV. Entre 1995 e 2003, interpretou a detetive Diane Russell em NYPD Blue, papel que lhe rendeu um Emmy em 1997 e outras indicações nos anos seguintes.

Também atuou em The O.C., Army Wives, All My Children e Chicago Fire, além de diversos filmes e séries nas décadas de 1980 e 1990.

Não é a primeira vez que a atriz se envolve em problemas com a lei. Em 2002, foi presa sob suspeita de dirigir embriagada.

Três anos depois, em 2005, segundo a People, ela perdeu a custódia do filho de 15 anos, depois que ele testemunhou que Kim colocou sua vida em risco ao dirigir sob a influência de álcool.

Ativa nas redes sociais, Kim Delaney costumava compartilhar momentos ao lado de James Morgan, com quem celebrou o segundo aniversário de casamento em outubro de 2024.

Em março deste ano, publicou uma foto chamando-o de "amor puro".

Como buscar ajuda

Se a violência estiver acontecendo, a vítima ou qualquer outra pessoa deve ligar imediatamente para o 190. O atendimento da Brigada Militar é 24 horas.

Para denunciar casos de violência contra a mulher contate o Disque-Denúncia pelo telefone 181.