Abaixo, Zero Hora apresenta as três piores derrotas do Brasil nas Eliminatórias — além da recente goleada para a Argentina — e suas consequências.

As outras três piores derrotas do Brasil em Eliminatórias

Chile 3x0 Brasil (2000)

A primeira grande derrota do Brasil nas Eliminatórias foi em Santiago, no Chile. Pouco menos de dois anos antes do penta, o time comandado por Vanderlei Luxemburgo sofreu um revés para a seleção chilena por 3 a 0, com gols de Fabián Estay, Iván Zamorano e Marcelo Salas.