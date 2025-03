"Saída de Dorival Júnior não só é iminente como necessária": colunistas de ZH opinam sobre o futuro da Seleção

Dorival assumiu a Seleção em janeiro de 2024. CBF / Divulgação

O futuro de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira está em xeque após a goleada sofrida para a Argentina.

A tensão está no ar, embora Ednaldo Rodrigues tenha colocado panos quentes em Buenos Aires, afirmando que a análise será feita com mais calma, nesta quarta (26).

Restando um pouco mais de um ano para a próxima Copa do Mundo, ZH consultou seus colunistas para avaliar a continuidade do treinador no cargo e possíveis alternativas.

Entre as opiniões, há uma unanimidade. Além disso, sugestões de novos técnicos variam entre brasileiros e estrangeiros.

Dorival merece seguir no cargo?

Gustavo Manhago - narrador da Rádio Gaúcha

Dorival já mostrou que não consegue fazer um time dos bons jogadores que convoca. A goleada para a Argentina é o maior fracasso desde os 7 a 1 para a Alemanha. Então, ele precisa sair.

Marcelo De Bona - narrador da Rádio Gaúcha

Dorival precisa sair. A derrota para a Argentina foi a gota d'agua ao escalar um time com dois marcadores e quatro atacantes diante da atual campeã do mundo. O ciclo de Dorival, no entanto, já havia acabado antes. Não há nenhuma perspectiva de melhora.

José Alberto Andrade - repórter da Rádio Gaúcha

O trabalho precisa sofrer um choque. A saída de Dorival Júnior não só é iminente como necessária.

Diogo Olivier — comentarista da Rádio Gaúcha

A sensação é de descontrole interno e externo. Defendo continuidade como conceito, salvo exceções. Parece-me o caso. Os sinais de desarrumação geral após um ano de trabalho, sem avanços visíveis, estão aí. Não resta outra alternativa. É aquela história: o que começa errado tem mais chance de terminar errado. Tem sido assim na seleção desde a saída de Tite.

Qual seria sua aposta?

Gustavo Manhago - narrador da Rádio Gaúcha

Filipe Luis. Jovem, com estilo tático e técnico construído com muitos anos de Europa e convivendo com grandes técnicas e jogadores. Pode dar certo.

Marcelo De Bona - narrador da Rádio Gaúcha

Precisamos de um europeu, ainda que o termo "estilo europeu" seja um pouco pejorativo. Precisamos dos conceitos deles, da velocidade do jogo deles. Ancelotti precisa ser procurado outra vez, Mourinho deve ser contatado. O nome de Filipe Luis, cuja carreira toda foi na Europa, também é uma alternativa.

José Alberto Andrade - repórter da Rádio Gáucha

Filipe Luís não é uma simples aposta. Sua vivência de Seleção como jogador e conhecimento de parte deste grupo de atletas fazem com que não se perca um tempo que não há com um período de adaptação entre comandante e comandados. Além dele, a volta de Tite não seria um absurdo, mas não significaria um grande avanço.

Diogo Olivier — comentarista da Rádio Gaúcha