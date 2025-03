China, Japão e Coreia do Sul decidem 'acelerar' livre comércio ante tarifas de Trump

China, Japão e Coreia do Sul afirmaram, neste domingo (30), que estão prontos para "acelerar" as negociações para um "acordo trilateral de livre comércio" e fortalecer sua cooperação para combater a ofensiva tarifária de Donald Trump.

A reunião contou com a presença do ministro da Indústria da Coreia do Sul, Ahn Duk-geun, seu homólogo japonês, Yoji Muto, e do ministro do Comércio da China, Wang Wentao. Os três ministros asiáticos pediram negociações aceleradas para um acordo trilateral abrangente de livre comércio.