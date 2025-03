Cotação ZH: as notas dos jogadores da Seleção Brasileira na derrota para a Argentina

Com o resultado, a Seleção caiu da segunda colocação para a quarta, 10 pontos atrás dos argentinos, líderes.

Aos 12 minutos já estava 2 a 0 para os Hermanos. Matheus Cunha descontou para o Brasil aos 26 . No final da primeira etapa, a Argentina fez o terceiro. Na etapa final, o quarto. Os gols argentinos foram marcados por: Julian Álvarez, Enzo Fernández, Mac Allister e Simeone.

Com o resultado, a Seleção caiu da segunda colocação para a quarta, com 21 pontos, 10 a menos do que os argentinos. O time de Dorival volta a campo em junho, contra o Equador.