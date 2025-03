Pobre Joelinton, ele não tem culpa!

O volante Joelinton , que esteve mal nos dois jogos da Seleção Brasileira, não tem culpa dos repetidos fracassos do Brasil nas Eliminatórias . Ele virou uma espécie de símbolo do atual momento brasileiro por jogar em um clube médio da Inglaterra.

A Seleção Brasileira precisa recuperar o prestígio. E isso só vai acontecer quando tivermos um técnico do tamanho da Seleção. Não foi com Diniz, tampouco com Ramon Menezes. Não funcionou com Dorival e pouco mudaria com Renato. É urgente que esse nome seja de fora.