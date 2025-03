O futebol de Pelotas definha

Série A do Gauchão pode ficar sem representante de Pelotas em 2026.

Berço do futebol gaúcho na primeira metade do século passado, o futebol da Zona Sul parece ter entregue os pontos. Não há investimento, não há times competitivos e os fracassos se repetem.

A exceção é o Guarany de Bagé. E que exceção. Desde que retornou ao Gauchão, acumula boas campanhas no Estadual e agora figura com destaque em competições nacionais.

Por outro lado, as cidades de Rio Grande e Pelotas não conseguem reagir. O futebol pelotense definha com mais um rebaixamento áureo cerúleo e o iminente rebaixamento xavante.

É pouco investimento, modelos de gestão ultrapassados, times pouco competitivos e sucessivos fracassos. A goleada sofrida pelo Pelotas em Santa Cruz do Sul, no domingo (9), foi mais um triste capítulo na história do Lobão. O rebaixamento está confirmado.