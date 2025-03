Do trio de ferro colorado, o volante foi o melhor do Gauchão

A lógica é Alan Patrick ser eleito o melhor jogador do Gauchão. O brilho do camisa 10 foi determinante para a conquista colorada, especialmente no Gre-Nal da Arena.

Dono do meio de campo

O camisa 5 foi o dono do meio-campo em quase todos os jogos e fez um campeonato irreparável. Foi um legítimo comandante do time e merece o título de melhor da competição.

É com o diferencial de Fernando, aliás, que o Inter vai para os três grandes torneios da temporada e em todas elas, com boas perspectivas . O experiente volante representa imposição, boa marcação, liderança em campo e, principalmente, bom passe para o início da construção ofensiva. Fernando é diferente. É o volante que todos os times sonham ter, mas poucos conseguem.

A espinha do Inter está formada. Vitão, Fernando e Alan Patrick, além de serem os melhores do Gauchão, são os avalistas do trabalho de Roger Machado e as principais figuras para o torcedor sonhar ainda mais alto na temporada.