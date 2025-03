Imperadores do Samba é a campeã do Carnaval de Porto Alegre 2025

Membros da Imperadores do Samba comemoraram o título com troféu. Alexandre Rodrigues / Agência RBS

A Imperadores do Samba é a campeã do grupo Ouro do Carnaval 2025 de Porto Alegre. Defendendo o enredo Encantados, a escola acumulou 240 pontos, tornando-se a maior vencedora da Capital, com 22 títulos. A apuração foi realizada nesta segunda-feira (17), no Complexo Cultural Porto Seco.

— Eu nem sei o que está passando (no coração) agora, estou em êxtase ainda. A gente trabalhou muito por isso. Se alguém tivesse trabalhado mais, merecia. Agradeço a todos que se empenharam dia e noite. Deu tudo muito certo. A festa na Padre Cacique já começou — comemorou Luana Costa, presidente da Imperadores.

Estado Maior da Restinga e Unidos de Vila Isabel empataram com 239,8 pontos, mas Restinga levou a melhor no desempate com o quesito enredo. Já a União da Vila do IAPI e Copacabana terminaram em nono e 10º lugares, respectivamente, e, no ano que vem, vão desfilar no grupo Prata.

Os desfiles ocorreram no último fim de semana, no Complexo Cultural do Porto Seco, na zona norte da Capital. Segundo os organizadores, cerca de 56 mil pessoas acompanharam as apresentações nas duas noites de evento.

Os 32 jurados avaliaram oito quesitos: bateria, samba-enredo, harmonia, tema-enredo, fantasia, alegorias, evolução e mestre-sala e porta-bandeira.

Confira as notas das escolas

Imperadores: 240

Restinga: 239,8

Vila Isabel: 239,8

Fidalgos: 239,4

Bambas: 239,2

Império do Sol: 239,1

Gravataí: 238, 9

Imperatriz: 238,2

IAPI: 237,3

Copacabana: 236,4

Grupo Prata

A escola União da Tinga venceu o grupo Prata, com 239,4 pontos, e assim ascende ao grupo Ouro para o desfile de 2026. Em segundo lugar, ficou Protegidos da Princesa Isabel — escola de Novo Hamburgo —, e, em terceiro, a Realeza.

— A União da Tinga não desfilava no grupo especial desde 1997, e agora está voltando depois de muitos anos. Então, essa volta era muito importante para a escola. A gente batalhou todos esses anos, foram muitos anos tentando, e finalmente conseguimos — disse o aderecista da União da Tinga Paulinho Xapanã.

Em sétimo lugar, a Império da Zona Norte desfilará no grupo Bronze no próximo ano.

Grupo Bronze

Do grupo Bronze, Academia de Samba Cohab-Santa Rita, de Guaíba, conquistou o título de campeã. Diferentemente dos outros grupos, as apresentações ocorreram dia 8 de março, na Esplanada da Restinga.

A escola de samba Filhos da Candinha foi desclassificada antes mesmo da leitura das notas, por conta da falta de mais de 100 componentes em seu desfile, e ficará dois anos fora do Carnaval de Porto Alegre.

Como foi o desfile da Imperadores

A Imperadores do Samba tomou conta do Porto Seco com seu enredo Encantados, um chamado à memória e à preservação da riqueza cultural e natural do Brasil. A escola foi a quarta a entrar na avenida no sábado (15), primeiro dia de desfiles.

O desfile começou com uma ala coreografada, na qual os integrantes representavam o fogo sagrado na pajelança. Com ele, o pajé se comunica com os espíritos da natureza e invoca os Encantados.

Ao longo da apresentação, surgiram personagens lendários como Mula sem Cabeça, Caipora e Saci, além de entidades espirituais como Iemanjá e Pomba-Gira. O segundo carro alegórico fez referência à religiosidade, com esculturas de uma benzedeira e de uma rezadeira.

Junto à bateria, desfilaram os tamboreiros, responsáveis pelo som do Tambor de Mina e do tambor de crioula — religião e dança, respectivamente, que surgiram como resistência cultural e celebração da identidade negra.

No último carro, uma escultura do Boitatá serpenteava em chamas pela mata. Em sua cabeça, uma grande labareda parecia ganhar vida, enquanto os fogos-fátuos ao redor ajudavam a tornar a alegoria ainda mais bonita.