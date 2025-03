Entre a alegria e o alívio, Inter celebra a reconquista do Gauchão e a manutenção da marca histórica do octa

Existe um sentimento comum no futebol, que aparece a cada grande vitória. Não importa o time, o jogador e o ano. Aparentemente, a primeira sensação que o campeão sente não é a da alegria. É a do alívio .

Era esse sentimento que se ouvia no gramado, enquanto jogadores, comissão técnica, dirigentes, funcionários, familiares e torcedores celebravam a conquista. Os abraços eram efusivos, os olhos marejados. Era só um Gauchão? Vai dizer para quem até ganhou mais do que isso, mas sabe o quanto precisava acabar a seca.

Alan Patrick, o protagonista

O camisa 10 que sucedeu D'Alessandro foi Alan Patrick. Único bicampeão do grupo atual, o capitão de 2025 já conhecia o gostinho, mesmo que já se vão 11 anos desde aquele 4 a 1 em Caxias do Sul, em 2014. Protagonista do time desde seu retorno , há quase três temporadas, ele tinha autoridade para dizer:

Para celebrar essa alegria, os jogadores puderam levar os familiares ao gramado . Abraços, beijos, selfies. Praticamente todos falaram com os repórteres. Na entrevista coletiva de Roger, o tradicional banho de gelo e demais líquidos que ficam nos coolers do vestiário. Uma festa basicamente completa para coroar o início de um ano que inicia tão bem como terminou 2024.

Descanso após a conquista

Agora, o Inter deu folga aos jogadores. Rochet, Borré e Valencia vão para suas seleções para as partidas da Data Fifa. Nesta segunda-feira (17), o clube acompanha o sorteio da Libertadores, que ocorre a partir das 20h, em Luque, no Paraguai .

A estreia no Brasileirão é contra o Flamengo, dia 29 de março, às 21h, no Maracanã. Além das duas competições, ainda há a Copa do Brasil no 2025 colorado.