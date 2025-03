Jean Lucas marcou o gol que classificou o Bahia na fase preliminar da Libertadores ARISSON MARINHO / AFP

O Inter conheceu o caminho que terá de trilhar em busca do tri da América. O desafio da Libertadores 2025 começa em Salvador, contra o Bahia.

Depois, recebe o Atlético Nacional-COL e o Nacional-URU. No segundo turno, visita colombianos e uruguaios antes de fechar a disputa em Porto Alegre.

Atlético Nacional-COL

Clube de Medellín, o Atlético Nacional-COL é bicampeão da Libertadores. Conquistou a América em 1989 e 2016. Maior campeão colombiano, com 18 títulos, está em segundo lugar na edição atual do campeonato nacional.

Manda seus jogos no Estádio Atanasio Girardot, que tem capacidade para 45 mil torcedores. A equipe é comandada pelo técnico Javier Gandolfi. Campeão da Sul-Americana de 2007 com o Arsenal de Sarandí, o treinador já teve passagens também por Talleres e Independiente del Valle.

O time tem jogadores conhecidos, como Alfredo Morelos (emprestado pelo Santos), o goleiro Ospina, que defendeu a Colômbia nas Copas de 2014 e 2018, Edwin Cardona, que passou pelo Boca Juniors e Mateus Uribe, ex-Porto, presente na Copa do Mundo de 2018.

Nacional-URU

Tricampeão da América, o Nacional divide a preferência dos uruguaios com o Peñarol. Mas é desnecessário apresentá-lo aos colorados. Na história da Libertadores já são 12 confrontos entre si, sendo a final de 1980 e as oitavas de 2006 os duelos mais lembrados.

Será o reencontro de Rochet com seu clube de criação. Mas também há outro ex: Nico López, de passagem pelo Inter, está de volta ao Nacional. Além dele, estão no grupo Eduardo Vargas, ex-Grêmio e Atlético-MG, Otero, ex-Santos e Galo, Gonzalo Carneiro, ex-São Paulo, e o zagueiro Coates, que passou pelo Liverpool.

O técnico, mais uma vez, é Martín Lasarte. Ele está desde o ano passado, quando o clube ficou com o vice no campeonato nacional e na Copa do Uruguai. Está em quarto lugar no Apertura 2025, após seis jogos.

Bahia

De volta à Libertadores, o Bahia está novamente no caminho do Inter. Campeão e vice do Brasileirão de 1988, os dois se encontraram na Libertadores de 1989, na fase de grupos e nas quartas de final. Na ocasião, os colorados avançaram.

Em 2025, o Bahia é uma das sensações do Brasil. No campeonato estadual, abriu 2 a 0 sobre o Vitória na partida de ida. Na Copa do Nordeste está em segundo lugar no Grupo B, mas com três pontos e dois jogos a menos do que o líder CSA.

Chegou ao grupo do Inter por ter se classificado na fase preliminar, eliminando The Strongest-BOL e Boston River-URU. A equipe é treinada por Rogério Ceni e conta com nomes de prestígio como o meia Everton Ribeiro, o centroavante Willian José, o volante Jean Lucas, o lateral-direito Gilberto, entre outros.