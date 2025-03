D'Alessandro comemora título gaúcho e fala sobre função na direção do Inter: "É melhor aprender ganhando"

— O futebol te ensina dia a dia. Toda vez aparecem situações diferentes, que precisam ser administradas, temos de saber reagir e lidar. Meu trabalho depende da relação com o treinador e com os atletas, envolve diálogo com eles, mas sem invadir os espaços. E isso foi o mais difícil para mim — avaliou.

— Sempre valorizei o Gauchão, falo que, na nossa terra, temos de ganhar. Se começa o ano perdendo, é mais difícil do que ganhando. É outra confiança, outra perspectiva para o que vem pela frente. Ganhando, carimba tudo o que fez. Esse título não começou agora em janeiro, foi no ano passado, com a chegada do Roger e da comissão. Depois viemos Mazzuco e eu, em agosto. Mas o trabalho já vinha sendo feito, com uma análise do que precisava a curto prazo nos últimos meses do campeonato, para ocnquistar a vaga direta para a fase de grupos da Libertadores. Isso foi importante para dar uma folga no calendário, já foram duas eliminatórias. Teríamos tido mais jogos a cada três dias, e para isso precisa elenco — finalizou.