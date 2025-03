Astronautas "presos" no espaço iniciam viagem de volta à Terra

Como será o retorno dos astronautas

Fechamento da escotilha

O procedimento de retorno da cápsula da SpaceX deve começar com os preparativos para fechamento da escotilha às 23h45min (horário de Brasília) desta segunda-feira (17).

Desacoplamento

A partida — desacoplamento do veículo da ISS — está programado para acontecer à 1h05min da madrugada de terça-feira (18).

Chegada

Pelas estimativas da Agência Espacial Norte-Americana (Nasa), o retorno dos astronautas será um processo que durará aproximadamente 17 horas no total, desde o fechamento da escotilha até a amerissagem (pouso na água) prevista para às 18h57min de terça.

Ponto de pouso

Butch Wilmore e Suni Williams estão há nove meses no espaço.

Nova equipe

A nova equipe de astronautas que partiu na sexta-feira (14) do Centro Espacial Kennedy, na Flórida, e chegou no domingo (16) à ISS é formada por dois astronautas da Nasa, Anne McClain e Nichole Ayers , um astronauta japonês, Takuya Onishi , e o cosmonauta russo Kirill Peskov .

Apesar da guerra na Ucrânia, Estados Unidos e Rússia prosseguiram com a colaboração espacial nos últimos anos, com o envio de cosmonautas russos em naves da SpaceX e de astronautas americanos em foguetes russos Soyuz para missões na ISS.

Os participantes da nova missão farão experimentos científicos e tecnológicos , incluindo testes de inflamabilidade para futuros modelos de naves espaciais e pesquisas sobre os efeitos do espaço no corpo humano.

Quem ficou mais tempo no espaço

Apesar de a estadia no espaço de Butch Wilmore e Suni Williams ter sido longa, eles não superaram o recorde do astronauta americano Frank Rubio, que passou 371 dias a bordo da ISS entre 2022 e 2023, muito mais do que os seis meses inicialmente previstos, devido a uma falha detectada na nave russa que deveria transportá-lo de volta.