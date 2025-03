Com empate no Gre-Nal 446, Inter volta a ser campeão gaúcho após nove anos

Desta vez não ia escapar. A taça ficaria no Beira-Rio. O 2 a 0 da ida, na Arena, as 48 mil pessoas nas arquibancadas, um time encaixado, encorpado e experiente, e sedendo pela vitória. Foi essa junção que fez o maior campeão do Gauchão voltar a comemorar. Pela 46ª vez, o Inter levou o Estadual com o 1 a 1 da volta, gols de Valencia e Wagner Leonardo.

O título invicto encerra a seca e impede que o rival atinja uma marca que continua exclusiva vermelha, a de ser octacampeão.

Inter repetiu time

Para chegar ao título, Roger Machado não fez nada de novo na escalação. Pelo contrário. Iniciou o Gre-Nal com os mesmos 11 que haviam vencido na Arena. Isso significou manter Carbonero na esquerda e Valencia centralizado no ataque. Mesmo com mais tempo de recuperação e até alguns minutos de rodagem, Borré e Wesley começaram no banco.

Valencia foi mantido no time titular. Renan Mattos / Agencia RBS

Grêmio fez trocas

Quinteros mexeu na equipe, virou o time do avesso. Promoveu praticamente a estreia de Igor Serrote, um guri de 20 anos, justamente no clássico, mesmo tendo João Pedro na reserva. Escalou três volantes de origem pela primeira vez, com Edenilson se juntando a Camilo e Villasanti. Na frente, Amuzu na esquerda, Olivera na direita e Braithwaite de centroavante.

Serrote foi escolhido no time e levou amarelo em disputa com Bernabei. Jefferson Botega / Agencia RBS

Primeiro tempo

O Gre-Nal começou acelerado. Pela necessidade, o Grêmio já saiu forçando bola longa, para Cristian Olivera, que arrumou um escanteio. E no rebote desse escanteio, Carbonero armou um contra-ataque de ficar cara a cara com Volpi, que salvou, mas o lance foi anulado por impedimento.

Em impedimento, Carbonero ficou cara a cara com Volpi. Jefferson Botega / Agencia RBS

A primeira finalização de verdade foi colorada. Aos seis minutos, Bernabei cobrou lateral, Vitinho escorou, Alan Patrick se livrou da marcação e chutou rasteiro, Volpi defendeu. Foram mais 10 minutos até o próximo chute.

Valencia e Carbonero tramaram, e o centroavante bateu. A bola desviou e passou por cima do travessão. Na cobrança desse escanteio, Alan Patrick encontrou Carbonero livre no primeiro pau, mas seu cabeceio foi para fora, a chance mais clara até então.

Carbonero perdeu oportunidade após escanteio. André Ávila / Agencia RBS

Levou 23 minutos para o Grêmio ter uma finalização. Camilo pegou uma sobra após um chutão e arriscou da intermediária, sem perigo para Anthoni.

Aos 28, Roger se viu forçado a fazer a primeira troca. Um pouco antes, Bruno Henrique havia sido atingido por Villasanti em uma disputa por cima. Ficou o que deu em campo, mas não suportou as dores e saiu para a entrada de Ronaldo.

Bruno Henrique teve de deixar o clássico após dividida com Villasanti. Jefferson Botega / Agencia RBS

Cristian Olivera, aos 30, teve a segunda finalização tricolor. Em uma bola roubada no meio-campo, ele foi acionado por Braithwaite e chutou, para fora.

Deste lance aos acréscimos, o jogo ficou de intermediária a intermediária. Emoção, mesmo, só aos 49. Alan Patrick cobrou falta para a área, Vitinho ganhou por cima e Volpi defendeu, no rebote, Vitão cabeceou por cima.

O Inter reclamou muito porque Lucas Esteves saltou com os braços para cima, mas segundo a arbitragem, não tocou a bola. Assim, o primeiro tempo encerrou em 0 a 0.

Jogadores do Inter pediram pênalti Lucas Esteves. Jefferson Botega / Agencia RBS

Segundo tempo

Roger mexeu na equipe no intervalo. Ele tirou Carbonero e colocou Wesley. Quinteros também trocou: fora Igor Serrote, já com cartão amarelo, dentro João Lucas.

Novamente, um começo acelerado. Escanteio para o Grêmio de um lado, resposta colorada de outro. Depois de dois passes de calcanhar, um de Valencia outro de Wesley, Bernabei cruzou e Lucas Esteves salvou na hora que Vitinho finalizaria.

O Grêmio teve uma conclusão aos sete. João Lucas desarmou Wesley em uma saída de bola errada do Inter, conduziu e bateu, mas sem direção.

Golaço de Valencia

Aos 10 minutos, a desforra colorada. O começo é uma falta de Wagner Leonardo em Valencia na intermediária, a 35 metros da trave, no mínimo. O equatoriano arriscou de lá mesmo. A bola subiu, desceu e parou no ângulo, longe de Tiago Volpi, um golaço. Inter 1 a 0.

A vantagem até poderia dar uma tranquilidade ao Inter, que só perderia o campeonato se levasse três gols para ir aos pênaltis. Um o Grêmio fez quase imediatamente. Aos 16, Lucas Esteves bateu uma falta do bico da área, na direção do gol. Wagner Leonardo se antecipou à defesa e desviou de cabeça: 1 a 1. O lance foi checado pelo VAR, que levou seis minutos para concluir sua validade.

Wagner Leonardo empatou para o Grêmio. Renan Mattos / Agencia RBS

Roger mudou o time aos 31. Uma troca foi opção: Borré por Valencia. A outra, necessidade: Victor Gabriel pisou em falso e se lesionou sozinho, teve de deixar o gramado na maca. Rogel foi seu substituto. No Grêmio, Monsalve entrou na vaga de Edenilson.

Festa vermelha no Beira-Rio

O Grêmio levou perigo aos 36. Braithwaite foi lançado no meio da defesa, ganhou de Rogel e chutou abafado por Anthoni, que saiu providencialmente para salvar. Quinteros fez sua última troca aos 39, colocando Arezo no lugar de Amuzu. A última de Roger foi no primeiro dos nove minutos de acréscimos, Thiago Maia no lugar de Vitinho.

André Avila / Agência RBS

A ordem colorada era fechar a casa. Aos 52, uma cena curiosa. Em uma falta para o Grêmio, havia três bolas no gramado. Marcelo de Lima Henrique não deixou jogar antes que elas fossem retiradas. Monsalve chutou em direção à torcida, Borré não gostou e os dois trocaram empurrões.

Logo depois, em outra confusão, cartão vermelho para Aguirre e Dodi. Um Gre-Nal precisava de expulsões. Até isso teve antes de, enfim, o Beira-Rio tirar o grito que tanto ansiava: "É campeão".

Alan Patrick foi protagonista no título colorado. André Avila / Agência RBS

Gauchão — final (volta) — 16/3/2025

Inter (1)

Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel (Rogel, 31'/2ºT) e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique (Ronaldo, 28'/1ºT); Vitinho (Thiago Maia, 46'/2ºT), Alan Patrick e Carbonero (Wesley, int.); Valencia (Borré, 31'/2ºT). Técnico: Roger Machado.

Grêmio (1)

Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas, int.), Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti (Dodi, 22'/2ºT), Camilo e Edenilson (Monsalve, 32'/2ºT); Cristian Oliveira (Pavón, 22'/2ºT), Braithwaite e Amuzu (Arezo, 39'/2ºT). Técnico: Gustavo Quinteros.

GOLS: Valencia, aos 10, Wagner Leonardo, aos 16 minutos do segundo tempo

Valencia, aos 10, Wagner Leonardo, aos 16 minutos do segundo tempo CARTÕES AMARELOS: Vitinho, Aguirre, Borré; Igor Serrote, Villasanti, Lucas Esteves, Monsalve

Vitinho, Aguirre, Borré; Igor Serrote, Villasanti, Lucas Esteves, Monsalve CARTÕES VERMELHOS: Aguirre e Dodi

Aguirre e Dodi LOCAL: Beira-Rio

Beira-Rio PÚBLICO: 48.295 (43.820 pagantes)

48.295 (43.820 pagantes) RENDA: R$ 960.232

R$ 960.232 ARBITRAGEM: Marcelo de Lima Henrique (CE), auxiliado por Bruno Raphael Pires (Fifa-GO) e Nailton Junior Oliveira (Fifa-CE). VAR: Rodolpho Toski Marques (Fifa-PR)

Roger comemora o título colorado. André Silva / Agência RBS

Próximos jogos

Sábado, 29/3/2025 — 21h

Flamengo x Inter

Maracanã, Brasileirão — 1ª rodada

Sábado, 29/3/2025 — 18h30min

Grêmio x Atlético-MG

Arena, Brasileirão — 1ª rodada

A trajetória do Inter campeão gaúcho

