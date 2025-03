Grupo do Inter na Libertadores é difícil para nós, mas ainda mais para os adversários

É preciso reforçar ainda mais esse elenco que sai do Gauchão com moral.

A grande preocupação é o calendário. A partir do próximo dia 29, quando vamos estrear no Brasileirão, contra o Flamengo, a sequência passar a ser alucinante nas três competições que vamos disputar. É preciso reforçar ainda mais esse elenco que sai do Gauchão com moral.