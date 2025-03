South Summit Brazil: conheça as 50 startups finalistas da edição

Evento será entre 9 e 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre. André Ávila / Agencia RBS

Já são conhecidas as 50 startups finalistas que estarão no palco do South Summit Brazil 2025. Da lista anunciada, 23 são brasileiras e 27 são de fora do país. O evento de inovação acontece entre os dias 9 e 11 de abril, no Cais Mauá, em Porto Alegre.

As startups selecionadas competirão em cinco categorias: Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global (veja lista abaixo). De acordo com a organização, 2.129 empresas de 79 países se inscreveram para participar da edição.

Entre as selecionadas, estão sete gaúchas: OVYA, Codifica, Grana.ai e TideSat Global, de Porto Alegre, TerraMares, de Rio Grande, e Alloy e Jusfy, de Santa Maria.

A competição é considerada uma vitrine para as empresas nascentes. As finalistas terão oportunidade de apresentar os seus projetos para investidores e corporações que buscam por inovação. Além de dar visibilidade às ideias, a participação no South Summit possibilita mentorias e orientação para as startups.

As vencedoras serão anunciadas durante o evento. Em 2024, a premiação das campeãs encerrou a edição, a terceira realizada na Capital.

O Grupo RBS marcará presença na quarta edição do South Summit como Strategic Media Partner.

Finalistas selecionadas

Por área de atuação

Enterprise

Inceptia AI (Argentina)

Wise CX (Argentina)

CONECTAR MIX (Brasil)

Offer Technologies Ltda (Brasil)

Grana.ai (Brasil)

Loomi (Brasil)

Xira (México)

Zerotrusted.ai (EUA)

Talent Hero Ventures (Singapura)

echo3D (EUA)

Digital & Tech Solutions

Codifica (Brasil)

Sellentt (Brasil)

Jusfy Serviços de Internet LTDA (Brasil)

Alloy (Brasil)

Creditu (Chile)

Wareclouds (Chile)

Boxie by ClassInTheBox (Espanha)

DIDIT (Espanha)

Tecspal (Uruguai)

Revie (México)

Health

OVYVA (Brasil)

DIO Inteligência Odontológica (Brasil)

Fibbo (Brasil)

LookInside (Brasil)

Telavita (Brasil)

PEGASI (Chile)

MIRA vision (Alemanha)

Thermy (México)

Walletmed (Polônia)

Nanogrow Biotech (Uruguai)

Industry 5.0

Noleak Defence (Brasil)

Stepps Tecnologia LTDA (Brasil)

ALTAVE (Brasil)

Mogai Tecnologia de Informação (Brasil)

Embeddo (Brasil)

MA.IA Solutions (Brasil)

Molde.me (Brasil)

TERRAMARES (Brasil)

Enline (Portugal)

GPR (EUA)

Sustainability & Climate Tech

TideSat Global (Brasil)

BioUs (Brasil)

umgrauemeio (Brasil)

Pewman Innovation (Chile)

Atacama Biomaterials (Chile)

Ainwater (Chile)

Microendo (México)

BIOEUTECTICS (EUA)

PT. Ravelware Technology Indonesia (Indonésia)

Sede Matriz (Argentina)

O que fazem as gaúchas

OVYVA

Instalada no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, a OVYVA desenvolve inteligência artificial para diversas funcionalidades, entre elas gestão de clínicas e hospitais com redução do uso de papel e gestão inteligente de vendas.

Codifica

Com sede em Porto Alegre, a startup desenvolve programas educacionais sobre tecnologia, inovação e pensamento computacional.

Grana.ai

Focada em inovação financeira, a startup busca democratizar o acesso ao crédito e oferecer soluções para pequenos e médios negócios. É sediada em Porto Alegre.

TideSat Global

Da Capital, a startup oferece serviço de monitoramento do nível da água, empregando tecnologia capaz de realizar medições a distância.

TerraMares

Criada em Rio Grande, no sul do Estado, a TerraMares é uma startup de biotecnologia. Conecta empresas de diversos segmentos às tecnologias de microalgas, desenvolvendo produtos para uso em áreas como saneamento, descarbonização e agricultura.

Alloy

Focada no ramo da alimentação, a startup de Santa Maria desenvolve soluções para delivery, gestão e marketing. Entre os produtos, oferece tecnologias como atendente virtual, cardápio digital e pagamento online.

Jusfy

Especializada em tecnologia jurídica, a startup de Santa Maria digitaliza tarefas de advogados e contadores. As funcionalidades têm como objetivo simplificar a realização de cálculos jurídicos, conectar clientes e facilitar consultas legais de informações.

Como participar

Os ingressos para o South Summit 2025 podem ser adquiridos no site oficial do evento, nas categorias Attendee (R$990), Business (R$3.899) e Executive (R$5.499), no terceiro lote. Também é possível adquirir lotes corporativos com descontos.

Edição de recordes

Em 2024, o South Summit reuniu 23,5 mil pessoas, de 55 países. Foram mais de 800 palestrantes, 7 mil empresas e mais de 3 mil startups participantes.

O evento ainda recebeu 900 investidores e fundos de investimento com mais de US$ 213 bilhões.