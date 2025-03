Três lições que o Gauchão ensina ao Grêmio para o restante da temporada

Gustavo Quinteros segue prestigiado com a direção e grupo de jogadores. Renan Mattos / Agencia RBS

A disputa do Gauchão deixou lições ao Grêmio. A derrota na decisão para o Inter, interrompendo a sequência de sete títulos e a realização do octa, coloca Gustavo Quinteros sob os holofotes.

Apesar da cobrança externa, o técnico e sua comissão técnica seguem prestigiados no clube. Uma postura que reforça a aposta feita no fim do ano passado em corrigir rumos que trouxeram dificuldades durante a disputa do Brasileirão.

Tempo de trabalho

Em manifestações públicas, e também nos contatos mais reservados, a direção garante a confiança no trabalho de Quinteros. A avaliação é de que será necessário mais tempo com o conjunto atual de jogadores para que o time absorva e coloque em prática as ideias do técnico.

— O Grêmio aprendeu que não se faz omelete sem quebrar ovos. Se optou por uma mudança radical nos métodos diários de trabalho e na ideia de jogo, com mudança ampla na fotografia do elenco, é óbvio que o resultado não seria imediato. O contrário é que seria exceção. Agora é a hora da convicção no trabalho. Trocar de treinador como quem muda de bermuda só vai atrasar esse processo — diz Diogo Olivier, comentarista do Gre-Nal para a RBS TV.

Questões defensivas

Colunista de ZH, e comentarista dos Gre-Nais da decisão do Gauchão para a Rádio Gaúcha, Leonardo Oliveira apontou que Quinteros pode tirar lições para incorporar ao trabalho dos próximos dias antes da estreia no Brasileirão. Principalmente de olho nas questões defensivas.

— Os "Joãos" da lateral-direita inspiram pouca confiança na fase defensiva, falta um zagueiro para ser companheiro de Wagner Leonardo e que case com as ideias de Quinteros. O treinador precisa ajustar a marcação e evitar que os adversários encontrem espaço e a defesa desprotegida. Sobre esse último tópico, jogar com as linhas distantes, contra rivais do Brasileirão, será suicida — opina Leonardo Oliveira.

— Villasanti está perdido numa função mais adiantada. Pavon é um jogador que não se completa e compromete como alternativa. Cristaldo e Monsalve precisam ser melhor posicionados ou ajudados para que entreguem o que têm de melhor — completa.

Demora na mudança

Comentarista do Gre-Nal 446 para o SporTV, Sergio Xavier entende que o processo de contratações do Grêmio demorou. E agora o time sofre esse atraso na evolução.

— A montagem de time começou muito atrasada. Deveria ter iniciado ano passado para entrar mais pronto no Gauchão. Do primeiro para o último Gre-Nal, três jogadores foram mantidos. Mais de meio time chegou para se encaixar. Era difícil demais dar certo. Só que qualquer análise honesta precisa levar em conta as circunstâncias. Grêmio acabou o ano se safando de rebaixamento. Estava na cara que ciclo de Renato estava completo. Mas trocar comando no final poderia ser a pá de cal pra segundona. Ou seja, pra entrar mais forte no Gauchão seria preciso correr mais riscos na reta final do Brasileirão — avalia.

De folga até quinta-feira (20), o grupo de jogadores volta ao trabalho no CT Luiz Carvalho para um período de treinos. Uma chance de ajustar os problemas defensivos e encaixar um time antes da estreia no Brasileirão. O grande desafio que vem pela frente após um Gauchão que terminou em decepção.

