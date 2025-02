Depois de lesão de Borré, agora é contigo, Valencia

Valencia tem a capacidade de decidir jogos. Jefferson Botega / Agencia RBS

Sem Borré, Alan Patrick e Wesley, só para citar os principais, o Inter entrará desfalcado na reta final do Gauchão. O grande nome do time passa a ser Valencia, que terá sobre seus ombros o peso de levar o Inter ao título do Gauchão.

Ele chegou como grande reforço à época de sua apresentação. Em 2023, teve uma relação de amor e ódio durante a Libertadores. E, no ano passado, esteve irreconhecível. O 2025 começa diferente para o equatoriano. Na reserva, entrando aos poucos, ele mostrou-se melhor em relação a ele mesmo. Fez gols, deu passes e parece mais forte fisicamente.

Nada vai apagar os gols perdidos contra o Fluminense. Mas ele tem uma chance de colocar uma pedra nesse passado marcante. Valencia tem a capacidade de decidir jogos. Sua força física pode arrastar zagueiros adversários, mas ele precisa ajudar com mais gols.

É a hora certa de mostrar que ele é decisivo. O peso do nome é proporcional ao investimento e, até agora, o retorno não veio. O título gaúcho, com volta olímpica no Beira-Rio, fará com que o torcedor vibre e esqueça, por alguns dias, o que passou lá em 2023.

Chegou a tua hora, Valencia. A nação está contigo!!!

