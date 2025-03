Inter descarta com veemência contratação de Mariano

Mariano cumprirá contrato com América-MG, válido até novembro deste anos, segundo direção do time de Minas. Mourão Panda / América

Na quinta-feira (20), informei aqui que o Inter havia buscado informações sobre o lateral-direito Mariano, do América-MG. Inclusive, disse que uma pessoa do Inter fez contato direto com o jogador. Além disso, o repórter Saimon Bianchini confirmou que o Inter procurou informações sobre os valores do negócio.

Entretanto, a direção do Inter nega e descarta a contratação deste jogador. Recebi, nesta sexta-feira (21), uma ligação de José Olavo Bisol, vice-presidente de futebol do Inter, negando com veemência qualquer possibilidade deste negócio ser fechado.

Dirigentes do América negam a procura e garantem que Mariano irá cumprir o contrato, que vai até novembro deste ano.

Bisol admitiu, no entanto, que o Inter segue a busca por um lateral-direito. A mini-janela de transferências, que permite contratar jogadores que disputaram os estaduais, fecha dia 11 de abril.