Atlético Nacional x Inter: onde assistir, horário e escalações pela Libertadores

Atlético Nacional-COL e Inter se enfrentam nesta quinta-feira (8), às 21h30min, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo ocorre no Estádio Atanasio Girardot, em Medellín.

O Colorado vem de empate com o Nacional-URU na última rodada. Já o Atlético Nacional foi derrotado pelo Bahia.

Escalações para Atlético Nacional x Inter

Arbitragem para Atlético Nacional-COL x Inter

Onde assistir a Atlético Nacional-COL x Inter

Como chegam Atlético Nacional-COL e Inter

Atlético Nacional-COL

Os colombianos venceram o Nacional-URU por 3 a 0 na estreia, mas perderam os dois jogos como visitante, 3 a 0 para o Inter e 1 a 0 para o Bahia. Apostam no fator local e no retorno de Hinestroza (que cumpriu suspensão) para assumir o segundo lugar no grupo.