O experiente lateral que o Inter mira para reforçar o elenco

Mariano deixou o Galo no final do ano passado.

Em parceria com o repórter Saimon Bianchini, descobri que o Inter analisa alguns nomes para reforçar a lateral direita no restante da temporada e definiu um dos alvos prioritários.

Trata-se do experiente Mariano, de 38 anos, que está no América-MG. O jogador já foi procurado pelo Inter , que busca saber o que o clube mineiro quer para liberar o jogador. Mariano foi contratado em fevereiro e tem contrato até novembro deste ano.

No Brasil, Mariano passou por Cruzeiro, Fluminense e Atlético-MG. Já na Europa, vestiu as cores do Bordeaux, Sevilla e Galatasaray, na Europa.