Tecnologia da reforma tributária, split payment será automatizado para separar imposto

O split payment será totalmente automatizado com inteligência artificial. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Uma das principais tecnologias previstas na reforma tributária, o split payment será totalmente automatizado com inteligência artificial. O empreendedor não precisará se preocupar, garantiu o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, ao responder à coluna o questionamento do gerente de Relações Governamentais da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Rio Grande do Sul (Fecomércio-RS), Lucas Schifino, durante entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha.

- O consumidor não precisa se preocupar com nada e o dia a dia do empresário será muito mais simples. Basta emitir a nota fiscal eletrônica, que todo o restante será feito pelo nosso sistema. Assim que o pagamento é feito pelo adquirente, o próprio sistema, conjugado com os bancos e com o Banco Central, fará a divisão do valor que é entregue ao vendedor e o imposto a ser recolhido.

O mecanismo permitirá a separação (split, em inglês) do valor pago pelo comprador. A quantia referente ao tributo vai automaticamente para o governo, enquanto o valor líquido do produto vai para o vendedor. O lojista não precisará recolher manualmente o imposto, a expectativa do governo é reduzir sonegação e a ideia é garantir a empresas acesso a créditos tributários.

- A tendência no futuro é de que acabem até as declarações, com todas as operações digitalizadas - prevê Barreirinhas.

