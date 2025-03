Antecipação do 13º do INSS somaria R$ 827,3 milhões em Porto Alegre

A antecipação do 13º salário do Instituto Nacional do Seguro Social ( INSS ) somaria R$ 827,3 milhões em pagamentos a aposentados e pensionistas de Porto Alegre . O cálculo é do economista do Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre (Sindilojas POA), Rodrigo de Assis.

Antecipar novamente o pagamento do 13º agora em 2025 está sendo avaliado pelo governo federal, disse o Ministério da Previdência à coluna, reforçando que depende de decreto presidencial. Quem decide é a presidência da República e a Casa Civil. A dúvida começa novamente a ser enviada por leitores da coluna, já que a primeira metade do benefício, em 2024, começou a ser depositada em abril e a segunda em maio. O pagamento do 13º pelo INSS tradicionalmente ocorria no segundo semestre. No entanto, desde 2020 – início da pandemia, vem sendo antecipado para a primeira metade do ano.