Salário antecipado e horário menor às sextas: grupo cinquentenário usa outdoor para preencher empregos

Com o baixo desemprego e o número recorde de pessoas com trabalho no Rio Grande do Sul, empresas precisam ser criativas para preencher vagas. Uma delas é o Grupo Minuano, de Lindolfo Collor, no Vale do Sinos, que já tem 1,5 mil funcionários e está com 85 vagas abertas para o curtume e a fábrica de estofados. Para atrair candidatos, instalou outdoors (como o da foto acima, em Ivoti) e até busdoors (adesivos colados nas traseiras dos ônibus), destacando os benefícios dos funcionários, que vão de data de pagamento antecipada e restaurante a terapia muscular quiropraxia. O primeiro item, aliás, é horário reduzido de trabalho na sexta-feira.