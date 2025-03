"Acho uma aberração", diz ministro do Trabalho sobre reação negativa do mercado à criação de empregos

Ministro do Trabalho criticou a alta do dólar e a queda da bolsa de valores no dia da divulgação das estatísticas positivas.

O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, reforçou as críticas ao mercado financeiro pela sua reação negativa à criação de empregos. O saldo de 137 mil novos postos de trabalho com carteira assinada em janeiro veio bem acima das 50 mil vagas estimadas, provocando alta do dólar e queda do Ibovespa, o índice das ações mais negociadas na bolsa de valores de São Paulo.