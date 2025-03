Homem morre em acidente na RS-129, em Encantado

Um homem morreu em um acidente na noite deste sábado (29) na RS-129, em Encantado, no Vale do Taquari. Conforme o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), a vítima conduzia uma motocicleta que colidiu frontalmente com um carro por volta das 19h40min no km 75 da rodovia.