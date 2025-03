GNV não é um combustível "verde"

"Consumidor Verde" é um quadro semanal da coluna com informações para uma transição a um consumo mais sustentável. Sempre aos finais de semana, na coluna Acerto das (tuas) Contas, em Zero Hora e GZH.

O gás natural veicular ( GNV ) é posto muitas vezes em estratégias de marketing como um combustível sustentável. Ele realmente é menos poluidor e tem baixo nível de resíduos , o que aumenta a vida útil do veículo. Porém, não é " verde " , porque é derivado de petróleo , ou seja, tem origem fóssil. Serve mais para o que chamam de combustível de transição, ou seja, não renovável, mas menos prejudicial ao menos ambiente do que gasolina e diesel.

O combustível renovável mesmo que temos à disposição é o etanol, que é feito principalmente de cana-de-açúcar, mas também tem sido produzido de milho e triticale. A vantagem sobre o GNV é que os carros flex já o aceitam, sem precisar da adaptação do gás. Porém, o preço do álcool combustível no Rio Grande do Sul é muito alto, pois não produzimos e precisamos trazer de usinas do Sudeste.