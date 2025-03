Conversão de veículos para GNV cai, mas ainda foi feita por 5,4 mil motoristas em 2024

Foram 5.449 procedimentos em 2024. Anselmo Cunha / Agencia RBS

Seguindo a tendência dos últimos anos, o Rio Grande do Sul registrou queda - ainda que pequena - nas adaptações de veículos para gás natural veicular (GNV) em 2024. Levantamento do Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RS) para a coluna apontou 5.449 conversões de janeiro a dezembro, o que representa 213 procedimentos a menos que em 2023 — uma redução de 3,76%.

A quantidade de conversões para GNV foi a menor no ano passado desde 2020 — ano da pandemia:

2024: 5.449

2023: 5.662

2022: 7.266

2021: 9.979

2020: 3.280

Para converter

Quem quiser adaptar seu veículo para usar GNV como combustível precisa desembolsar entre R$ 2,5 mil e R$ 3 mil, conforme pesquisa da coluna em oficinas de Porto Alegre e da Região Metropolitana. O valor corresponde ao kit novo, mas com cilindros recondicionados, ou seja, seminovos — que são os sugeridos pelas mecânicas.

No caso de equipamentos completamente novos, o valor parte de R$ 3,5 mil e pode chegar a R$ 6 mil. Lembrando que o custo varia conforme o carro e a configuração do equipamento escolhida.

Quem roda mais

A vantagem de ter um veículo adaptado para o GNV é maior para quem roda mais. Esse proprietário terá de volta mais rapidamente os gastos com a conversão em forma de economia. Isso deve ser levado em conta na avaliação para saber se vale a pena ou não investir na adaptação. Também há as vistorias e taxas do Detran/RS. Como se trata de uma alteração das características do veículo, a mudança precisa ser antes autorizada pelo órgão de trânsito. E, depois de executada, o veículo deverá passar por nova revisão.

Consultor energético, Anderson de Paulo enfatiza que, antes de mais nada, é preciso levar em consideração que, além do preço do metro cúbico em si, estes outros custos, inclusive um seguro mais caro.

— Quando tu coloca GNV, ele tem que estar abaixo do preço da gasolina para ser interessante para o frotista. E para ser interessante para um motorista usual, tem que estar muito barato, cerca de 50% mais barato que o preço da gasolina - diz.

Pela média da pesquisa da Agência Nacional do Petróleo (ANP), a gasolina está custando R$ 6,38 no Rio Grande do Sul, enquanto o custo médio do GNV está em R$ 4,66.

Perguntas e respostas sobre o GNV

O que é GNV?

GNV é a sigla para Gás Natural Veicular. É o mesmo gás natural usado em residências, comércio e indústria (não confunda com o GLP, o gás de cozinha), mas aplicado sob alta pressão em veículos através de cilindros especiais. É um combustível alternativo.

É seguro?

Se for realizada a instalação adequada, sim. Os cilindros de armazenamento são muito mais resistentes do que botijões, tornando praticamente nula a chance de vazamento.

Há outros benefícios além da economia?

A combustão do GNV tem baixíssimo nível de resíduos, o que aumenta a vida útil do carro. Também é mais seguro porque, durante o abastecimento, o gás não entra em contato com o ar, evitando risco de explosão. O GNV é 100% puro, sem risco de sofrer adulteração.

Onde se faz a conversão para GNV?

O consumidor deve escolher somente as instaladoras homologadas pelo Inmetro.

Colaborou Maria Clara Centeno (maria.centeno@zerohora.com.br).

