Última rodada definiu os semifinalistas da Supertaça Farroupilha de Futsal

Passo Fundo Futsal venceu o Cerro Largo e terminou na liderança do Grupo B com 100% de aproveitamento. Alahna Oliveira / Liga Gaúcha, Divulgação

Os confrontos das semifinais da Supertaça Farroupilha foram definidos nesta quarta-feira (26). Quatro jogos fecharam a última rodada, que também foi marcada por duas lesões graves.

Dentro de quadra, o Passo Fundo Futsal confirmou a liderança do Grupo B e na semifinal enfrentará a Uruguaianense. Já o Lagoa Futsal terminou em primeiro lugar no Grupo A e enfrentará o Cerro Largo. Os jogos serão na sexta-feira (28), na Arena Comercial, em Passo Fundo.

ACBF 4x0 Nadas Branco

A equipe de Carlos Barbosa encerrou a participação na primeira fase com goleada e terminou com seis pontos. Os gols foram marcados por Felipe, Kayke, Maurício (2). No entanto, a partida foi marcada por um lance forte Primeiro, Lucas Gomes lesionou o tornozelo direito. Após uma dividida, Igor, da ACBF, caiu no chão e machucou o braço direito. Ele precisou de atendimento e foi levado de ambulância para o hospital, onde teve confirmada a fratura. A partida chegou a ser paralisada por 20 minutos até o retorno da ambulância à Arena.

Mesmo com a vitória, a ACBF não conseguiu se classificar para as semifinais e terminou em terceiro lugar no Grupo A com quatro pontos. O Nadas Branco encerrou a sua participação com três derrotas em três jogos.

Uruguaianense 1x2 Lagoa Futsal

No início da partida, a ambulância precisou ser acionada novamente. Isso porque, o atleta Alessandro tentou finalizar de bicicleta, mas acabou pegando mal na bola e bateu o queixo no chão. Ele chegou a ficar desacordado por alguns segundos. O jogador foi levado conscientemente para o hospital.

Os gols saíram somente no segundo tempo. O Lagoa abriu o placar com Gabriel Rosa e Brazeiro aumentou a vantagem para 2 a 0. A Uruguaianense descontou com o gol de Japa. O time de Lagoa Vermelha se classificou em primeiro lugar no Grupo A com 100% de aproveitamento. A Uruguaianense ficou com a segunda vaga, com quatro pontos.

Guarany 2x1 Lokomotiv

O Guarany conquistou a sua primeira vitória na última rodada. Em um jogo bastante equilibrado, o time de Espumoso venceu o Lokomotiv, de Palmeira das Missões, por 2 a 1. Os gols do Índio foram marcados por Parminha e Richard. O Lokomotiv descontou com Vinicius.

A equipe de Palmeira das Missões se despediu com três derrotas. Já o Guarany precisou esperar a última partida, entre Passo Fundo e Cerro Largo para saber o seu futuro. Mesmo assim, acabou eliminado na terceira colocação, com quatro pontos.

Passo Fundo x Cerro Largo

O Passo Fundo fechou a primeira fase fazendo bonito diante do seu torcedor. Depois de um primeiro tempo sem gols, o time da casa marcou duas vezes no segundo com Gui Canhoto e Cardelli.

O Passo Fundo ficou com 100% de aproveitamento e na liderança do Grupo B. Enquanto o Cerro Largo se classificou em segundo lugar com quatro pontos.

Classificação do Grupo A

Lagoa Futsal: 9 pontos Uruguaianense: 4 pontos ACBF: 4 pontos Nadas Branco: 0 ponto

Classificação do Grupo B

Passo Fundo: 9 pontos Cerro Largo: 4 pontos Guarany: 4 pontos Lokomotiv: 0 ponto

Semifinais | Sexta-feira (28)