Com gol a sete segundos do fim, Lagoa Futsal vence o Passo Fundo e fica com o título da Supertaça Farroupilha

Lagoa Futsal venceu na prorrogação. Reprodução / Liga Gaúcha

De forma dramática, o Lagoa Futsal conquistou o título da Supertaça Farroupilha, em Passo Fundo. Depois de estar perdendo por 2 a 0 para o time da casa, o Lagoa buscou o empate no tempo normal. Na prorrogação, faltando sete segundos para o fim, Gabriel Rosa marcou o gol do título de Lagoa Vermelha.

O Passo Fundo Futsal começou pressionando e conseguiu abrir o placar com o gol do pivô Elisandro. O time da casa ampliou a vantagem com o gol de Gui Canhoto, aos 16 minutos do primeiro tempo.

No segundo tempo, o Lagoa passou a jogar com goleiro-linha. Em uma rápida troca de passes, conseguiu descontar com o gol de Ronaldo. O empate veio logo depois com Gabriel Rosa.

Momentos de tensão nos últimos minutos

Na prorrogação, a situação se complicou para o time de Lagoa Vermelha, pois Ribeirão foi expulso e a equipe ficou com um jogador a menos em quadra por dois minutos. Apesar disso, o Passo Fundo não aproveitou a vantagem para passar à frente do placar.