Imperatriz da Zona Norte é a bicampeã do Carnaval de Cruz Alta

Na avenida, a Imperatriz misturou consciência ambiental com a preservação do folclore brasileiro. Ao todo, desfilaram 450 integrantes, 80 ritmistas e três carros alegóricos.

A conferência dos votos de 18 jurados começou por volta das 16h (veja as notas abaixo). A escola Imperatriz da Zona Norte conseguiu a maior nota, com 179,5 pontos. O segundo lugar ficou com a Unidos do Beco com 178,5.