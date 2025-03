Bagnaia quebra hegemonia de Marc Márquez ao vencer etapa das Américas e Álex é líder da MotoGP

Francesco Bagnaia quebrou a hegemonia de Marc Márquez ao conquistar a vitória na etapa das Américas, realizada em Austin, neste domingo. O piloto da Ducati, que largou em sexto, superou o domínio do espanhol, que havia vencido todas as corridas e sprints até então, e conseguiu uma atuação impecável para garantir o primeiro lugar, somando 25 pontos essenciais na briga pelo título. Essa vitória marcou a primeira vez que Márquez não subiu ao topo do pódio nesta temporada, encerrando uma sequência de triunfos que parecia invencível.

A corrida em Austin foi marcada por um início tumultuado, quando os pilotos e suas equipes precisaram sair correndo para trocar os pneus slicks minutos antes da largada. A situação gerou confusão no paddock. Para evitar mais caos, a direção de corrida acionou a bandeira vermelha e adiou a largada por dez minutos. Quando a corrida finalmente teve início, Álex Márquez, manteve a segunda posição, mas logo foi ultrapassado por Bagnaia, que ficou apenas atrás do líder Marc Márquez.

O momento decisivo ocorreu na nona volta, quando Marc Márquez caiu, contribuindo para o seu abandono na corrida. Além disso, ele sofreu com problemas mecânicos em sua moto, o que prejudicou ainda mais sua participação. Com isso, a liderança da corrida passou para Bagnaia, que administrou a prova com perfeição e não olhou mais para trás. Ao garantir a vitória, também aproveitou para provocar seus rivais com gestos que indicavam não ver ninguém à sua frente.

"Estou super feliz, uma performance incrível com certeza, ganhamos o presentinho do Marc, nossa, isso é corrida, estamos no pódio, então estamos curtindo, a velocidade está de volta, a sensação está de volta", declarou Bagnaia, celebrando o fim da hegemonia de Márquez.

Enquanto Bagnaia comemorava sua vitória, Álex Márquez, que terminou em segundo lugar, fez história ao assumir pela primeira vez na carreira a liderança do campeonato da MotoGP, com 87 pontos, um a mais do que o irmão. Fabio Di Giannantonio também teve um bom desempenho, ficando em terceiro, embora tenha ameaçado Álex no final, sem conseguir ultrapassá-lo.

Além da queda de Marc, outros pilotos também enfrentaram dificuldades. Brad Binder e Joan Mir abandonaram a corrida devido a falhas mecânicas em suas motos, enquanto Johann Zarco e Fermin Aldeguer caíram nas últimas voltas, também se retirando da prova.

Outros pilotos que se destacaram na corrida foram Franco Morbidelli, que terminou em quarto, Jack Miller, Marco Bezzecchi, Enea Bastianini, Luca Marini, Ai Ogura e Fabio Quartararo, que fecharam o Top-10. A vitória de Bagnaia foi crucial não só para a sua moral, mas também para diminuir a diferença de pontos para os irmãos Márquez, especialmente no caso de Marc, que teve um domingo complicado.

Com a mudança na liderança do campeonato e a vitória de Bagnaia, a temporada da MotoGP promete ficar ainda mais emocionante. O próximo desafio será o GP do Catar, que acontecerá entre os dias 11 e 13 de abril, em Lusail, para a quarta etapa da temporada de 2025.

Confira o resultado da etapa das Américas da MotoGP:

1º - Francesco Bagnaia (ITA/Ducati), em 39min00s191

2º - Álex Márquez (ESP/Gresini Ducati), a 2s089

3º - Fabio Di Giannantonio (ITA/VR46 Ducati), a 3s594

4º - Franco Morbidelli (ITA/VR46 Ducati), a 10s732

5º - Jack Miller (AUS/Pramac Yamaha), a 11s857

6º - Marco Bezzecchi (ITA/Aprilia), a 12s238

7º - Enea Bastianini (ITA/Tech3 KTM), a 12s815

8º - Luca Marini (ITA/Honda), a 15s646

9º - Ai Ogura (JAP/Trackhouse Aprilia), a 16s344

10º - Fabio Quartararo (FRA/Yamaha), a 18s255

11º - Álex Rins (ESP/Yamaha), a 24s256

12º - Raul Fernández (ESP/Trackhouse Aprilia), a 27s938

13º - Augusto Fernández (ESP/Pramac Yamaha), a 35s740

14º - Maverick Viñales (ESP/Tech3 KTM), a 42s724

15º - Lorenzo Savadori (ITA/Aprilia), a 46s397

16º - Somkiat Chantra (TAI/LCR Honda), a 1min03s601

17º - Johann Zarco (FRA/LCR Honda), a 1min03s701