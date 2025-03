Passo Fundo e Lagoa Futsal farão a final da Supertaça Farroupilha

Gui Canhoto marcou o gol do Passo Fundo Futsal no tempo normal.

Lagoa Futsal 3x1 Cerro Largo

O Lagoa Futsal levou um susto antes de garantir a classificação. Cavinatto abriu o placar para o Cerro Largo. Mateus Negão marcou o gol de empate ainda no primeiro tempo. A virada veio na segunda etapa com Gabriel Rosa . O Lagoa Futsal aumentou a vantagem quando Mateus Negão chutou cruzado e Rato, do Cerro Largo, desviou contra o próprio gol.

Com a vitória, a equipe de Lagoa Vermelha chegou à final com 100% de aproveitamento.

Passo Fundo 1 (4)x(2) 1 Uruguaianense

A segunda final da noite foi marcada pelo equilíbrio dentro de quadra. O Passo Fundo começou melhor e abriu o placar com Gui Canhoto. No entanto, não demorou para a Uruguaianense empatar com o gol do goleiro Deivid.