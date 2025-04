"As músicas desse acústico viraram trilha sonora da vida de muita gente", diz Duca Leindecker sobre show dos 20 anos do DVD Acústico Cidadão Quem

Apresentação remonta o show de gravação do DVD "Acústico Cidadão Quem", em 2004, no Theatro São Pedro, em Porto Alegre. Ver Descrição / Ver Descrição

Pouco menos de um ano depois do último show em Caxias do Sul, Duca Leindecker volta à Serra para renovar a nostalgia dos fãs da banda Cidadão Quem. O show ocorre nesta quinta-feira (3), às 20h30min, no UCS Teatro. Ainda há ingressos à venda (veja mais abaixo).

A apresentação é comemorativa aos 20 anos de lançamento do Cidadão Quem Acústico. Da última vez, em agosto de 2024, com turnê Pedidos, o cantor deu ao público caxiense um gostinho do que viria a ser a comemoração aos 20 anos do DVD, um marco na carreira de sucesso da banda.

No entanto, os shows são diferentes. Enquanto Pedidos era um show intimista, com voz, violão e bate-papo, 20 anos Cidadão Quem Acústico conta com cinco músicos no palco e recria a gravação do audiovisual. Entre as novidades no palco, no lugar de Luciano Leindecker, que morreu em 2014, vítima de câncer, o filho de Duca, Guilherme, assume o baixo acústico.

Duca antecipa que o grupo tem piano, harmônica, baixo acústico, bandolim e violão.

— É muito emocionante o Gui tocando o baixo do Luciano. E está se saindo muito bem, cumprindo tudo com maestria. Parece que tem uma ajuda do tio dele — emociona-se Duca.

Show recria o show acústico gravado em 2004, em Porto Alegre. Fabio Bolico / Divulgação

Lançado em 2005, o DVD Cidadão Quem Acústico ainda reverbera. Atualmente, soma 30 milhões de reproduções nas plataformas digitais. Essa repercussão confirma que o DVD marcou uma geração, acredita Duca.

— O que eu sinto é que, ao longo desses 20 anos, as músicas desse acústico viraram trilha para a vida de muita gente, de coisas que aconteceram na época. Então, vêm as famílias com filhos e dizem: "Olha, a gente se conheceu ouvindo essas músicas e aí nasceu o fulano". Então, é muito legal isso, e as crianças já curtindo também. Acho que tem uma coisa de geração, que marcou bastante — revela.

Além das músicas do DVD, como Girassóis, Pinhal e Dia Especial, o repertório conta também com a performance de Terra de Gigantes e O Amanhã Colorido. A primeira está no repertório do audiovisual, mas a segunda foi escolhida, conforme Duca, porque virou um hino na reconstrução do Rio Grande do Sul pós enchente de maio.

— A recepção dessa turnê está muito boa. É bacana, porque é o mesmo cenário. É como se a pessoa assistisse um show na época mesmo. É a mesma ordem do DVD e as mesmas músicas. É legal reviver um apanhado de músicas da minha carreira que estão no DVD. E é bacana ver que tiveram muitas músicas que tocaram as pessoas — orgulha-se.

