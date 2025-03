Brasil x Colômbia: onde assistir, horário e escalações pela semifinal Copa América de Futsal Feminino

O Brasil encara a Colômbia, neste sábado (29), às 14h, em jogo das semifinais da Copa América de Futsal Feminino . A seleção terminou a primeira fase com 100% de aproveitamento e busca o sétimo título do torneio, na nona edição.

Além da taça, a Copa América deste ano vale vaga na primeira edição da Copa do Mundo Feminina de Futsal, que será disputada em outubro de 2025. As três primeiras colocadas estarão no mundial.