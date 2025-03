Brasil goleia Argentina e conquista Copa América de Futsal Feminino 

Seleção conquistou o octa no torneio.

A seleção brasileira goleou a Argentina por 3 a 0 neste domingo (30) e conquistou o título da Copa América de Futsal Feminino . O grande destaque da decisão foi Natalinha, que marcou dois gols . Vanin abriu o placar na decisão do torneio que ocorreu em Sorocaba-SP.

A vaga na Copa do Mundo já havia sido garantida no sábado (29), com uma goleada por 6 a 0 sobre a Colômbia que garantiu vaga na final da Copa América para encarar a Argentina.