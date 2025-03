Brasil vence a Venezuela e enfrentará a Colômbia na semifinal da Copa América de Futsal Feminino 

A seleção terminou a primeira fase com a primeira colocação do Grupo A e 100% de aproveitamento . Nas semifinais , terá a Colômbia como adversária.

Vale destacar que as três primeiras colocadas da competição terão vaga garantida na primeira edição da Copa do Mundo de Futsal Feminino , que será disputada em outubro deste ano, nas Filipinas.

Goleada ao natural

Com as titulares Amandinha e Emilly sendo poupadas, o Brasil iniciou o duelo com um time misto, que ainda contava com as gaúchas Lucileia e Tampa.