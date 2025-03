Quem já garantiu lugar na primeira Copa do Mundo de futsal feminino? Veja lista

Além da anfitriã, Filipinas, outras oito seleções já estão confirmadas na Copa do Mundo feminina de futsal. O torneio, organizado pela FIFA, será realizado pela primeira vez na história, de 21 de novembro a 7 de dezembro.

A primeira seleção a se garantir no Mundial foi a Nova Zelândia, que venceu a Copa das Nações da Oceania, derrotando Fiji por 7 a 1 na decisão. Na última semana, as definições ocorreram na Europa. Quatro países confirmaram as vagas: Portugal, Polônia, Itália e Espanha.