Copa América de Futsal Feminino começa neste sábado; Brasil vai em busca do oitavo título

Seleção brasileira venceu a última edição, em 2023, de forma invicta. Conmebol / Divulgação

A Copa América Feminina de Futsal será disputada entre os dias 22 e 30 de março, em Sorocaba (SP). O Brasil, atual campeão, já venceu o torneio outras sete vezes. A única edição não vencida pela seleção brasileira foi em 2015, que teve a Colômbia como campeã.

A primeira fase é dividida em dois grupos de cinco seleções, que enfrentam adversários da mesma chave. As duas melhores colocadas de cada lado avançam às semifinais. Os times vencedores se enfrentam na decisão.

Uma novidade desta edição é que as três melhores colocadas garantem vaga na primeira edição da Copa do Mundo de Futsal Feminino. O torneio terá 16 equipes e será realizado entre 21 de novembro e 7 de dezembro, nas Filipinas.

Grupos

Grupo A: Brasil, Venezuela, Paraguai, Bolívia e Equador

Grupo B: Argentina, Colômbia, Uruguai, Chile e Peru.

Sempre favorita

Como de costume, a seleção brasileira é a grande favorita ao título continental, tanto pela questão histórica quanto pela questão técnica.

A jogadora de maior destaque é Amandinha, ala do Torreblanca-ESP. Ela foi eleita a melhor jogadora do mundo oito vezes consecutivas e é carinhosamente chamada de "Rainha do Futsal".

Amandinha é considerada por muitos a maior jogadora da história do futebol. Fom Conradi / Divulgação

Além dela, a seleção conta com outras atletas para ficar de olho, como a ala Emilly, atual melhor do mundo, que defende o Burella-ESP, e a fixa Camila, do FSF Castro-ESP, vencedora do prêmio em 2023.

Gaúchas no elenco

A pivô Lucileia, 41 anos, é a mais experiente do elenco. Natural de Santo Ângelo, ela defende o Bitonto-ITA e foi eleita a melhor jogadora do mundo em 2013.

Também integram o grupo a ala Tampa, natural de Constantina, e a fixa Diana, de Caxias do Sul. Ambas atuam no mesmo clube de Lucileia.

Jogos do Brasil

22/03 - Brasil x Bolívia (13h15min)

23/03 - Equador x Brasil (20h)

26/03 - Paraguai x Brasil (20h)

27/03 - Brasil x Venezuela (17h45min)