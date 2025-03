Ex-presidente argentina Cristina Kirchner é proibida de entrar nos EUA

A medida também atinge o ex-ministro do Planejamento, Julio Miguel De Vido e os familiares de ambos. Conforme o comunicado de Rubio, os dois "abusaram de suas posições ao orquestrarem e se beneficiarem financeiramente de múltiplos esquemas de suborno relacionados a contratos de obras públicas, resultando em milhões de dólares roubados do governo argentino".

O secretário de Estado acrescenta que Kirchner e De Vido minaram "a confiança do povo argentino e de quem investe no futuro" do país sul-americano.