Feirão Limpa Nome oferece telefone para negociação de dívidas e desconto de até 99%

Gratuito, o Alô Serasa funciona por meio do número 0800 591 5161 . O atendimento ocorre diariamente, das 9h às 20h. Os consumidores têm a oportunidade de esclarecer dúvidas e realizar todo o processo de negociação por telefone, com o apoio de profissionais capacitados. Entre as possibilidades de renegociação, está a quitação da dívida ou diluição dos valores em aberto em até 72 vezes .

Conforme o Serasa, o atendimento telefônico foi implementado devido à alta demanda na edição anterior do Feirão. Apenas no Ceará, foram registradas 6,9 mil ligações, o equivalente 15,5% do total de chamadas no país.