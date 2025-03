Gusttavo Lima desiste de concorrer à Presidência em 2026: "Não tenho partido nem serei político"

Ronaldo Caiado confirma pré-candidatura

O recuo da pré-candidatura de Gusttavo Lima ocorre a menos de três semanas do dia 4 de abril, data em que o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), marcou evento de lançamento oficial de sua pré-campanha ao Palácio do Planalto.

Caiado quer concorrer ao Planalto em 2026, mas, por ora, está condenado pela Justiça Eleitoral a oito anos de inelegibilidade. De acordo com a decisão, Caiado usou a sede do governo goiano durante as eleições de 2024 para realizar um evento de campanha em prol de seu candidato a prefeito na capital do Estado, Sandro Mabel (União Brasil), que acabou eleito.