O jogo só termina quando acaba. Vinícius Júnior sabe bem disso a ponto de marcar o gol da vitória do Brasil sobre a Colômbia aos 53 minutos do segundo tempo. O 2 a 1 em Brasília encerrou uma sequência de duas partidas sem vitória do time de Dorival Júnior nas Eliminatórias. O resultado fez o Brasil saltar na classificação e chegar à vice-liderança, com 21 pontos.

Não fosse o gol no final, o Brasil terminaria a quinta-feira na sexta colocação, a última com vaga direta para a Copa de 2026. O próximo compromisso será contra a Argentina, líder do torneio classificatória, na terça-feira (25), no Monumental de Nuñez. Os argentinos ponteiam a classificação com 25 jogos e uma partida a menos — nesta sexta (21) disputam clássico com o Uruguai.

Confira os gols narrados por Luciano Périco na Rádio Gaúcha

Parecia uma atuação capaz de ser a melhor da Seleção Brasileira sob o comando de Dorival Júnior. A sensação durou pouco. Elétrico, Raphinha encontrou passe improvável para Vinícius Júnior aos 3 minutos. O atacante do Real Madrid foi derrubado na área por Munõz. Raphinha cobrou, deslocou o goleiro e abriu o placar.

Até os 40 minutos, a partida era resumida em uma frase: o Brasil fez 1 a 0, com gol de pênalti. O volume de jogo brasileiros arrefeceu sem muita demora. Vinicius Junior se movimentou. Raphinha articulou. Mas a produção ofensiva não empolgou.

Foram apenas outros três chutes da Seleção no primeiro tempo. Nenhum com perigo relevante. A Colômbia encaixou a marcação. A saída de bola da defesa brasileira ficou estrangulada. O passo seguinte foi o aumento do volume ofensivo do adversário.

Ele culminou com o empate aos 40 minutos, mas o lance se desenhou aos 26, quando Joelinton entrou na vaga do lesionado Gerson. O volante do Newcastle estava descalibrado. Errou alguns lances, inclusive um passe na frente da área. A Colômbia aproveitou o vacilo e encontrou Luis Díaz na esquerda. Ele chutou cruzado e venceu Alisson. Em contra-ataque, dois minutos depois, os conterrâneos de Shakira quase viraram.

Segundo tempo

Aos 15 minutos do segundo tempo, Dorival realizou sua primeira troca por vontade própria. Sacou João Pedro, estreante como titular, e colocou Matheus Cunha. O treinador promoveu a troca apesar de a produção ofensiva ter resultado em duas jogadas de perigo no começo da etapa final.

Na primeira, o goleiro parou chute de Vinícius Junior. Na segunda, Vargas defendeu duas vezes para evitar a vantagem brasileira. O arremate de Raphinha foi espalmado. A bola caiu no pé de Vinícius Junior. Outra vez apareceu Vargas, desta vez com heroísmo.

Joelinton foi salvo por uma falta em Alisson, aos 17. Após bola alçada na área, Alisson socou a bola, mas foi deslocado. A bola bateu nas pernas no meio-campista do Newcastle. A infração foi assinalada. Seguia o 1 a 1.

O futebol ficou em segundo plano. Em um choque entre o goleiro Alisson e Sánchez, o zagueiro colombiano caiu desacordado em campo. Logo o zagueiro se reestabeleceu, mas sem condições de seguir em campo. O brasileiro ficou com uma marca vermelha na testa e também foi substituído por Bento. Dorival aproveitou a pausa para fazer trocas em lotes. André, Savinho e Wesley também entraram. Wesley, Rodrygo e Bruno Guimarães saíram.

As trocas surtiram efeito. O time foi mais insinuante. Duas chances em sequência foram criadas, sempre pelo lado direito, mas sem conclusão. Aos 41, o colorado Borré entrou em campo.

Aos 53 saiu o gol da vitória brasileira. Em um chute de fora da área, com desvio da defesa, Vinicius Junior transformou o empate em 2 a 1, em uma noite de mais alívio do que satisfação pela atuação.

Eliminatórias — 13ª rodada — 20/3/2025

Brasil (2)

Alisson (Bento, 31’/2ºT); Vanderson (Wesley, 32’/2ºT), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Bruno Guimarães (André, 32’/2ºT) e Gerson (Joelinton, 27’/1ºT); Raphinha, Rodrygo (Savinho, 32’/2ºT) e Vinicius Junior (Léo Ortiz; 55’/2ºT) João Pedro (Matheus Cunha, 14’/2ºT). Técnico: Dorival Júnior

Colômbia (1)

Camilo Vargas; Muñoz, Dávinson Sánchez (Carlos Cuesta, 28’/2ºT), Lucumi e Mojica; Lerma, Richard Ríos, Jhon Arias (Carrascal, 41’/2ºT) e James Rodríguez (Castaño, 50’/2ºT)); Luis Díaz e Córdoba (Borré, 41’/2ºT). Técnico: Néstor Lorenzo

GOLS: Raphinha, aos 5, e Luis Díaz, aos 40 minutos do 1º tempo, Vinicius Junior, aos 53 minutos do 2º tempo

CARTÕES AMARELOS: Bruno Guimarães, Gabriel Magalhães, Joeliton (B); Richard Ríos (C)

ARBITRAGEM: Alexis Herrera (Venezuela), com assistência de Jorge Urrego e Tulio Moreno (ambos da Venezuela). VAR: Juan Soto (Venezuela).

PÚBLICO: 70.027

LOCAL: Mané Garrincha, em Brasília (DF)

Próximo jogo

Terça-feira, 25/3 – 21h

Argentina x Brasil

Monumental de Nuñez – Eliminatórias (14ª rodada)