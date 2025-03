Após perder título estadual, presidente da Chapecoense critica arbitragem e diz que pode mudar para Federação Gaúcha

Depois de uma grande confusão por conta de um pênalti a favor do Avaí, que acabou dando o título do Catarinense ao time de Florianópolis, o presidente alviverde disparou contra a arbitragem e a Federação Catarinense de Futebol.

Segundo Alex Passos, o árbitro Gustavo Ervino Bauermann teria tentando carreira como jogador e integrado a base da Chapecoense, mas não ascendeu ao profissional, o que faria o juiz ter problemas com a equipe do oeste catarinense.

— Durante a situação (após o pênalti), nós chamamos o jurídico para perguntar se poderíamos tirar o time de campo. "Ah, não dá porque você corre o risco de perder vaga da Copa do Brasil". Vamos continuar com essa decisão. A partir de segunda-feira, vamos ver se podemos mudar de Federação, ou vamos para a Paranaense, ou para a Gaúcha. É mais perto ir para Curitiba ou Porto Alegre do que vir para Florianópolis. E mais: se eu jogar com qualquer time da Federação Gaúcha, eu ganho 10 vezes mais — disse após o jogo para a rádio CBN Floripa.