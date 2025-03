Argentina se classifica para Copa de 2026 antes do clássico contra o Brasil

Beneficiada pelo empate em 0 a 0 entre Bolívia e Uruguai na abertura da 14ª rodada desta terça-feira (25), a Argentina carimbou o passaporte para a Copa do Mundo de 2026 com o tão aguardado "Welcome to North America", que permitirá à tricampeã mundial jogar o clássico contra o Brasil em clima de comemoração.

Líder da tabela das Eliminatórias Sul-Americanas com 28 pontos, a 'Albiceleste' desfrutava de um cenário ideal para garantir, antecipadamente, a sua décima nona participação no maior evento do futebol.

Os atuais campeões do mundo, que disputam esta rodada dupla de março sem seu capitão e estrela, Lionel Messi, ausente por lesão, tinham duas chances de garantir a classificação: somar pelo menos um ponto contra o Brasil em Buenos Aires no jogo que começa às 21h00 (horário de brasília) nesta terça-feira, ou torcer para que a Bolívia não vencesse o Uruguai em El Alto (4.150m de altitude).

Com a vitória por 1 a 0 em Montevidéu, na última sexta-feira, a Argentina havia garantido, pelo menos, uma vaga no playoff intercontinental, a tábua de salvação que as Eliminatórias Sul-Americanas concedem ao sétimo, posição atualmente ocupada pela Bolívia.

Antes da disputa desta rodada, a Bolívia somava 13 pontos, o que deixava uma diferença de 15 entre as duas seleções, restando ainda 15 pontos em jogo.

O empate em 0 a 0 com a 'Celeste', em El Alto, impediu que a Bolívia tivesse chances de conquistar todos os 15 pontos restantes, o que, somado à distância entre as duas seleções na tabela, permitiu à equipe do técnico Lionel Scaloni se garantir como a primeira seleção sul-americana a se classificar para a Copa do Mundo de 2026.

Agora, a grande dúvida que fica no ar é se Messi, que hoje tem 37 anos, poderá participar da próxima Copa do Mundo.

Com seu futuro envolto em especulações e incertezas sobre sua condição física, o capitão albiceleste cogita disputar sua sexta e última Copa do Mundo ou as lesões recorrentes e a idade avançada o levarão a tomar outra decisão?

- Disputa acirrada pelo 7º lugar -

Se a Argentina já tem a passagem aérea em mãos, Equador (22), Brasil (21), Uruguai (21), Paraguai (20) e Colômbia (19), os cinco que seguem na classificação, podem ter quase certeza de que também embarcarão no avião para a América do Norte.

Por outro lado, para Bolívia (14), sétima colocada e na posição de play-off, assim como para Venezuela (12), Peru (10) e o lanterna Chile (9), as cinco rodadas restantes serão uma verdadeira batalha, onde apenas um deles conseguirá manter a última esperança, indo para a repescagem.

Por isso era vital para 'La Verde' vencer o Uruguai em El Alto, depois de perder por 3 a 1 para o Peru em Lima na sexta-feira, e ver os 'Incas' começaram a recuperar terreno na parte inferior da tabela. Mas não obteve sucesso.

A Venezuela, que acumula nove jogos sem vitória e vem de uma derrota por 2 a 1 em Quito contra um sólido Equador, recebe o Peru em Maturín às 21h00 (horário de Brasília) em um duelo que os dois treinadores concordaram em descrever como uma verdadeira "final".

No mesmo horário, em Santiago, o Chile, agora último colocado após a derrota por 1 a 0 para o Paraguai em Assunção, terá que correr desesperadamente para encarar o poderio do Equador, um time equilibrado, cheio de recursos e com um forte ataque.

A Colômbia recebe o Paraguai em Barranquilla, mas seu desempenho suscitou preocupações depois de perder a final da Copa América para a Argentina no ano passado.

Desde setembro de 2024, somou apenas 7 pontos nos últimos 21 possíveis e perdeu 4 dos últimos 5 jogos, dois deles nos acréscimos, fruto da falta de concentração e de uma insegurança que tomou conta da equipe desde aquela derrota em Miami diante da 'Albiceleste'.