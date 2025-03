Quinteros justifica folgas no Grêmio antes de estreia no Brasileirão: "Jogador precisa carregar as baterias"

Treinador concedeu entrevista exclusiva para Zero Hora. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Em preparação para a estreia no Brasileirão, o Grêmio teve duas semanas no calendário para realizar ajustes. Mas para controlar a carga de trabalho dos atletas, e garantir a melhor condição possível dos jogadores, a comissão concedeu quatro dias de folga no período. Em entrevista exclusiva para Zero Hora, Gustavo Quinteros explicou a decisão.

Depois de três dias de descanso após o Gauchão, o grupo também recebeu um domingo com as famílias, antes da semana da estreia no Brasileirão. Uma decisão que, segundo Quinteros, visa garantir os jogadores com força máxima para a preparação para o jogo contra o Atlético-MG.

— O descanso foi recuperado com um treino em dois turnos, ou seja, só tiveram três dias livres. Acho que são muito necessários, porque em abril e maio não terão nenhum dia. Me parece que não haverá nenhum dia livre totalmente, para que eles possam estar todo esse dia livre com a família, com seus filhos e com a gente que sempre compartilham — comentou Quinteros.

O técnico citou como motivo para a decisão a dura sequência de jogos que o Grêmio e os demais clubes brasileiros terão a partir da estreia no Brasileirão. Até a parada da próxima data Fifa, em junho, serão 19 jogos em um intervalo de 64 dias.

— Temos nove jogos em abril e oito jogos em maio. Então é quase impossível ter algum dia livre. Que bom que pudemos dar esses dias. Porque o jogador precisa se liberar do tático, do físico, da rotina de vir todo o tempo. Necessita, às vezes, um ou dois dias para melhorar, carregar as baterias e poder treinar, como estão fazendo. Estão treinando muito, mas muito bem, porque tiveram os dias justos de descanso para que isso aconteça — explicou.

Confira a fala do treinador sobre as folgas

O restante da entrevista exclusiva de Quinteros será publicada nesta sexta-feira (28).