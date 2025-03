Quinteros reorganizou o meio-campo, mas atuação de goleiro garantiu vitória do Grêmio na estreia

Volpi foi o destaque da vitória do Grêmio sobre o Galo por 2 a 1. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Grêmio estreou no Brasileirão 2025 com vitória sobre o Atlético-MG em jogo no qual o time visitante comandou as ações. O técnico Gustavo Quinteros fez uma mudança tática importante ainda na primeira etapa, mas o resultado de 2 a 1 se explica mais pela atuação do goleiro Tiago Volpi que pelo coletivo gremista. O Desenho Tático de Zero Hora explica os movimentos de Quinteros e de Cuca ao longo do jogo na Arena.

Escalações

Quinteros repetiu a ideia do último Gre-Nal e escalou o meio-campo com Camilo, Villasanti e Edenilson juntos sem um meia de origem. No 4-1-4-1, o Grêmio teve Camilo à frente da defesa com Villa e Edenilson adiantados. No Atlético-MG, Cuca contou com o retorno de Hulk para formar um quarteto ofensivo com Scarpa, Rony e Cuello.

O começo do jogo foi de ampla superioridade mineira. O Galo teve quatro chances claras em 12 minutos, três delas criadas pelo lado esquerdo e uma definida por ali. Foram duas grandes defesas de Volpi que impediram o Galo de abrir vantagem logo cedo.

O principal problema do Grêmio estava no setor direito. Olivera não acompanhava Arana e Serrote sofria com as investidas de Cuello tendo ainda diagonais de Rony no setor. Jemerson tentava fazer a cobertura, mas o Galo levava vantagem em lances de superioridade. Camilo não conseguia dar a cobertura necessária porque era sobrecarregado por dentro.

Atlético-MG levava vantagem no setor direito da defesa do Grêmio. Tacticalboard / Reprodução

Exemplo de lance pelo lado direito da defesa do Grêmio:

Olivera não acompanha Arana e Atlético faz dois contra um em cima de Serrote. Premiere / Reprodução

Diante da superioridade do Atlético-MG, Quinteros adotou duas medidas. A primeira foi mexer no posicionamento de Villasanti, que foi recuado para formar uma dupla com Camilo deixando apenas Edenilson adiantado. O Grêmio, assim, voltou para o 4-2-3-1. Com Villa ao seu lado, Camilo ajudou mais o setor direito. A outra foi a orientação para Olivera perseguir Arana acabando com a superioridade do Atlético-MG no setor.

Mudança de esquema ajudou o Grêmio a equilibrar o jogo no primeiro tempo. Tacticalboard / Reprodução

Marcando melhor, o Grêmio conseguiu chegar ao ataque com maior força. Aí entrou a efetividade do time gremista. Bastaram três chegadas para fazer dois gols, primeiro com Arezo e, depois, com Edenilson, que aproveitou a sobra de um bate e rebate na área alvinegra.

Com 2 a 0 contra, Cuca voltou para o segundo tempo disposto a arriscar tudo em busca de, pelo menos, do empate. O zagueiro Junior Alonso e o volante Gabriel Menino foram os primeiros sacados para entradas do atacante Junior Santos e do lateral Rubens. Por desgaste, Hulk deu lugar ao jovem João Marcelo. O lateral Natanael também deixou o campo com Cuello indo ocupar seu lugar. O Atlético-MG terminou o jogo com Rubens improvisado na zaga, Cuello como lateral e Scarpa como volante.

Quinteros já tinha trocado Serrote por João Lucas no intervalo e perdeu Lucas Esteves por lesão (Viery entrou na lateral esquerda). Ely substituiu um amarelado Jemerson na zaga enquanto André Henrique e Pavon entraram por Arezo e Amuzu no setor ofensivo.

O segundo tempo foi todo jogado no campo do Grêmio. O Atlético-MG teve 71% de posse de bola e finalizou 12 vezes. Rony anotou o gol de desconto e Junior Santos não não balançou as redes graças a mais um milagre de Volpi.